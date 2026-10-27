10 000 мАч, 100 Вт, звук Bose, защита IP69K и 165 Гц за $445. Представлен Redmi K100

Он получил толстую металлическую рамку и HyperOS 4 из коробки

Xiaomi представила смартфон Redmi K100 — новинка построена на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite и оснащена аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч. На старте продаж устройство предлагают по специальной цене от 3000 юаней (около $445) — такова стоимость конфигурации 12/256 ГБ. Также предлагаются варианты 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.

10 000 мАч, 100 Вт, звук Bose, защита IP69K и 165 Гц за $445. Представлен Redmi K100
Источник изображения: Redmi через ITHome

Смартфон оснащён плоским экраном с диагональю 6,83 дюйма, разрешением 1,5K и тонкой рамкой. Заявленная пиковая яркость —  3500 нит. Экран поддерживает технологию защиты зрения Xiaomi Green Mountain 4.0. Производитель также заявляет о поддержке частоты 165 кадров в секунду более чем в 40 играх.

Одной из главных особенностей устройства стал аккумулятор Xiaomi Jinshajiang ёмкостью 10 000 мА·ч. По результатам лабораторных тестов Xiaomi, его заряда хватает до 2,43 дня. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт, обратная зарядка на 27 Вт и обходная зарядка, позволяющая питать устройство в обход аккумулятора.

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Источник изображения: Redmi через ITHome

Основная задняя камера имеет разрешение 50 Мп и поддерживает расширенный динамический диапазон. Также предусмотрены: подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с настройкой от специалистов Bose, защита IP69K.

Redmi K100 получил боковую металлическую рамку толщиной 1,3 мм. Смартфон доступен в чёрном, белом и зелёном цветах. В качестве операционной системы выступает Android 17 с интерфейсом HyperOS 4 — Xiaomi обещает ускоренный запуск приложений, более рациональное распределение оперативной памяти и снижение энергопотребления системы.

Мобильные телефоныЗвукRedmiBoseИсточники:ITHome

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