В дроп-тесте iPhone Duo уступил iPhone 18 Pro Max

Лучше его не ронять

Авторы канала PhoneBuff провели дроп-тест новенького iPhone Duo, бросая его с разной высоты под разными углами посредством роботизированного манипулятора.

Для наглядности бросали также iPhone 18 Pro Max, хотя технически это кардинально разные смартфоны.

Первое же падение с высоты 1 м на заднюю сторону привело к повреждению стекла на обоих аппаратах. Но у iPhone 18 Pro Max стеклянная пластина занимает лишь часть корпуса, и в итоге трещин у него оказалось заметно меньше.

Падение на ребро привело к появлению царапин, но особых повреждений не добавилось.

Дальше смартфоны сбрасывали экраном вниз с той же высоты, и здесь уже явным победителем выше iPhone 18 Pro Max, который повреждений не получил. У складного смартфона защитное стекло всё же треснуло, причём очень заметно. Складной смартфон в этом случае бросали сложенным, так что пострадал внешний экран.

Сброс в разложенном виде основным экраном вниз повреждений не вызвал. Как минимум внутренний экран прикрыт пластиковой плёнкой, что является дополнительной защитой.

Падение с высоты 1,5 метра в сложенном состоянии не спасло внутренний экран, на котором появилась очень заметная полоса. Ещё два таких же броска, и половина экрана вообще перестала отображать картинку.

В целом смартфон, само собой, лучше не ронять.