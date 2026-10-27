Mazda, которая не оправдала ожиданий. Кроссовер Mazda CX-70, выпущенный всего 2 года назад, снимают с производства

Mazda упростит линейку кроссоверов в США: в 2027 модельном году CX-70 исчезнет из гаммы — она уступит место двухрядной версии CX-90. При этом трёхрядный CX-90 останется в продаже. Всего покупателям предложат девять комплектаций CX-90, две из которых будут доступны с двумя рядами сидений. Все версии получат доработанную заднюю подвеску для повышения комфорта пассажиров. Также появятся четыре новых цвета кузова.

Базовый Mazda CX-90 2027 3.3 Turbo Select оценён в $41 345 — на $400 дороже модели 2026 года. Он оснащается 3,3-литровым турбомотором с шестью цилиндрами, 48-вольтовой надстройкой и восьмиступенчатым автоматом. Мощность составляет 280 л. с., крутящий момент — 450 Н·м.

На ступень выше — версии Turbo S с тем же двигателем, форсированным до 340 л. с. Цены на бензиновые CX-90 доходят до $59 616. Двухрядный Premium Sport стоит от $48 525, а трёхрядный — от $49 675.

В гамме останутся и три подключаемых гибрида с 2,5-литровым бензиновым двигателем, электромотором и тяговой батареей емкостью 17,8 кВт·ч. Мощность — 323 л. с. Цены начинаются с $52 340 за PHEV Preferred и доходят до $60 345 за топовый PHEV Premium Plus.