GTA VI, как ожидается, будет «весить» более 200 ГБ
Это одна из самых больших игр на PS5
Похоже, GTA VI, которая выходит на консолях уже менее чем через месяц, будет «весить» более 200 ГБ. Об этом сообщил ресур PlayStation Game Size, отслеживающий изменения в базе данных PlayStation.
Также информацию подтвердил Insider Gaming. Если всё это правда, речь о размере в 210 ГБ. В таком случае GTA VI станет одной из самых больших игр на PlayStation 5.
В целом это особого значения не имеет, но стоит помнить, что актуальной версией PS5 является модификация с SSD объёмом 825 ГБ, из которых для игр доступно лишь менее 670 ГБ. То есть одна GTA VI займёт почти треть свободного объёма на накопителе, а ведь у некоторых геймеров обычно одновременно установлено множество разных игр.
Игра, напомним, выйдет 19 ноября. Ожидается, что предзагрузка начнётся 12 ноября, а обзоры будут опубликованы за сутки до выхода.