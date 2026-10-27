Австралийский спутник сфотографировал ступень российского «Союза» в космосе с разрешением 25 см на пиксель

Австралийская HEO Space опубликовала на своей страничке в Twitter снимки разгонного блока SL-4 R/B — отработавшей ступени ракеты «Союз-2.1б». Особенность заключается в том, что спутник HEO Space заснял ступень российской ракеты прямо из космоса.

«История советской космонавтики продолжается даже после того, как ракеты отработали своё. Компания, использующая технологию съёмки объектов из космоса, показала снимки разгонного блока SL-4 R/B (68753) — отработавшей ступени ракеты «Союз-2.1б», запущенной с космодрома Плесецк в апреле 2026 года.

Эта ракета принадлежит к семейству Р-7, которое в 1957 году вывело на орбиту первый искусственный спутник Земли. Почти 70 лет спустя потомки той же конструкции продолжают отправлять в космос новые аппараты.

На снимках видны основной корпус ступени и сопла двигателей. Объект вращается в космосе, а изображения были получены со среднего расстояния 321 км с разрешением около 25 см на пиксель», — написала на своей страничке HEO Space.