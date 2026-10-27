Одновременно с ним на глобальный рынок вышли Vivo X500 и Vivo X500 Pro — и все они заметно дороже, чем в Китае

Камера Zeiss с 200-мегапиксельным телевиком, Dimensity 9600 Pro, 7800 мА·ч, 90 Вт. Vivo X500 Pro Max вышел на глобальный рынок с ценой $1490

Vivo вывела флагманскую серию X500 на мировой рынок. В неё вошли три модели — X500, X500 Pro и X500 Pro Max (ранее все они были представлены в Китае). Однако география продаж будет различаться: например, в Европе базовый Vivo X500 продаваться не будет.

Vivo X500 построен на SoC MediaTek Dimensity 9600M, оснащен экраном AMOLED с диагональю 6,58 дюйма и аккумулятором емкостью 7500 мА·ч. Основная камера Zeiss представлена тремя модулями: главный с датчиком 50 Мп, телефото с сенсором 64 Мп и сверхширокоугольный с матрицей 50 Мп. В Малайзии версия 12/256 ГБ стоит 4699 ринггитов ($1150), а вариант с 512 ГБ флеш-памяти — 5300 ринггитов ($1295).

Vivo X500 Pro оснащён SoC Dimensity 9600 Pro, 6,39-дюймовым экраном AMOLED, кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6510 мА·ч. Основная камера — с датчиками разрешением 50 Мп (в основном модуле), 200 Мп (в модуле с перископным объективом) и 50 Мп (в модуле со сверхширокоугольным объективом). Цена версии 12/256 ГБ — 5700 ринггитов ($1395).

Vivo X500 Pro Max получил аккумулятор емкостью 7800 мА·ч (меньше, чем версия для китайского рынка — у нее 8000 мА·ч).

Все три модели поддерживают проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 40 Вт. Цена Pro Max начинается с 6099 ринггитов ($1490) за версию 12/256 ГБ.

На глобальном рынке смартфоны оказались дороже, чем в Китае. Для сравнения, на домашнем рынке базовый Vivo X500 стоит $820, Vivo X500 Pro — $970, Vivo X500 Pro Max — $1045.

У нас уже вышел большой обзор Vivo X500 — ознакомиться со всеми особенностями смартфона можно тут.