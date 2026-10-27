Умные часы с огромными экраном и батареей, слотом для SIM, камерой 5 Мп и защитой IP67 — всего $130. Представлены Rogbid Model R5 ⁠ 2

Rogbid представила по-настоящему многофункциональные умные часы Model R5, которые по своим возможностям больше напоминают компактный Android-смартфон. Новинка получила огромный по меркам носимой электроники AMOLED-экран, слот для SIM-карты, встроенную камеру и возможность устанавливать приложения без подключения к телефону. Устройство стоит $130.

Rogbid Model R5 оснащены большим экраном AMOLED с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 480 х 480 пикселей. Часы поддерживают стандартные быстросъемные ремешки шириной 22 мм, благодаря специальному креплению их можно носить не только на запястье, но и на шее в качестве кулона.

Часы работают под управлением Android, пользователи могут самостоятельно устанавливать приложения. Встроенный слот для карты SIM позволяет подключаться к мобильным сетям без смартфона, хотя при необходимости часы могут работать и в обычном режиме сопряжения через Bluetooth.

В оснащение также входит 5-мегапиксельная камера, которую можно использовать для съемки фотографий и оплаты по QR-кодам, спутниковая навигация с поддержкой нескольких систем и компас. Корпус защищен от пыли и воды в соответствии со степенью IP67. В основе аппаратной платформы лежит SoC Unisoc W527.

Часы ведут круглосуточный мониторинг показателей организма и анализ сна с рекомендациями по улучшению отдыха. Емкость аккумулятора составляет 1350 мА·ч — для умных часов это много.

Rogbid Model R5 уже доступны в официальном интернет-магазине производителя в двух расцветках — Cyber Black и Stellar Gold. Покупателям также бесплатно предлагают стальной и кожаный ремешки, а также цепочку для ношения часов на шее.