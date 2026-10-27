А цена топовой версии с максимальным оснащением и вариатором — 71,8 тыс. юаней (870 тыс. рублей)

Представлен новый Geely Coolray, и он оказался очень дешевым — от 59,8 тыс. юаней (730 тыс. рублей) ⁠ 16

Geely представила кроссовер Binyue Super Edition 2027 модельного года (в России модель известна как Coolray). Новинка получила обновлённый дизайн и улучшенную медиасистему Flyme Auto 2. В Китае модель предложена в трёх комплектациях по цене от 66,8 до 78,8 тыс. юаней, но для первых покупателей цены ниже — от 59,8 тыс. юаней (это примерно 730 тыс. рублей).

В базовой версии Coolray Super MT Edition коробка передач механическая, в версиях Super CVT и Super Max Edition — вариатор. Цена топового варианта для первых покупателей — 71,8 тыс. юаней (примерно 870 тыс. рублей).

Внешность кроссовера обновили: он получил новую увеличенную решетку радиатора в духе решетки радиатора Geely Monjaro, новые 17-дюймовые колёсные диски. Вариантов цвета четыре: голубой, серебристый, серый и белый. Цвет салона на выбор — оранжевый и серый. Габариты автомобиля составляют 4345 × 1800 × 1609 мм, колёсная база — 2600 мм.

В салоне — цифровая приборная панель c диагональю 8,8 дюйма и медиасистема с экраном 14,6 дюйма. Мультимедийная система Flyme Auto 2 поддерживает настраиваемый рабочий стол, голосовое управление, интеграцию со смартфоном и управление некоторыми функциями автомобиля через мобильное приложение и Bluetooth-ключ. Также заявлены комфортные сиденья с перфорацией, обтянутые кожей.

Coolray Super Edition оснащается атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л.с., расход версии с вариатором — 6,89 л/100 км.