«Алиса AI» впереди ChatGPT: названы самые популярные нейросети для работы

Более половины россиян, применяющих нейросети в работе, делегируют им большинство профессиональных задач. По данным исследования аналитического центра НАФИ, за последние полгода 73% опрошенных стали чаще обращаться к искусственному интеллекту, а 66% — поручать ему больше работы, чем раньше.

Самым востребованным ИИ-ассистентом стала «Алиса AI»: ее используют 80% респондентов. Далее следуют ChatGPT (67%), «ГигаЧат» (58%), DeepSeek (41%) и Gemini (33%). При этом 87% участников опроса применяют два и более ИИ-сервиса, выбирая их в зависимости от задачи.

ChatGPT чаще используют для работы с данными (39%) и кодом (29%), а «Алису AI» — для обучения (55%) и подготовки текстов (52%). «ГигаЧат» востребован при работе с изображениями (35%), видео и аудио (28%).

Наиболее активно нейросети применяют специалисты в IT, журналистике, маркетинге, образовании и науке. Среди руководителей 52% пользуются ИИ ежедневно или почти каждый день.

Опрос провел аналитический центр НАФИ в октябре 2026 года. В исследовании участвовали 1 619 россиян старше 18 лет, использующих нейросети в профессиональной деятельности.