Белорусские мотоциклы «Минск» российской сборки отправятся в Иран

Иран готов приобрести 500 мотоциклов «Минск», которые собирают на Вяземском машиностроительном заводе в Смоленской области. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Сотрудничество с белорусским «Мотовелозаводом» Вяземское предприятие оформило в сентябре 2025 года. В октябре завод включили в одобрение типа транспортного средства для мотоциклов Hunter 150 и Ranger 200, выпускаемых под маркой «Минск». Первые комплекты для сборки поступили в ноябре, к январю 2026 года предприятие собрало и сдало первую партию.

Проект уже перешёл к продажам. По словам Анохина, завод собрал 30 мотоциклов Ranger 200, из которых 25 уже проданы. Для них также оформили электронные паспорта.

Кроме того, после участия в выставке «Иннопром. Беларусь» российская и белорусская стороны договорились увеличить поставки и обеспечить стабильную загрузку сборочного предприятия в Смоленской области.

Ranger 200 и Hunter 150 отличаются небольшим расходом (около 2,2 литра на 100 км), небольшой массой (около 130 кг) и оснащаются классической 5-ступенчатой механической коробкой передач. Объем топливного бака составляет 16,5 литра. Ranger 200 получил одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением объемом 200 см3 и мощностью 14,3 л.с. Hunter 150 оснащается мотором объемом 150 см3 мощностью 12,6 л.с.