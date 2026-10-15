JPMorgan заблокировал сторонним ИИ-агентам доступ к счетам клиентов

Глава банка предупредил о рисках «мошеннических агентов» и переводе ответственности при раскрытии банковских учётных данных

JPMorgan Chase запретил внешним ИИ-агентам напрямую получать доступ к счетам и совершать операции от имени розничных клиентов. Об этом 13 октября заявил CEO банка Джейми Даймон во время ежеквартального звонка с аналитиками. Официальный представитель банка подтвердил CNBC действующий запрет.

«Мы не собираемся позволять любому внешнему агенту проникать внутрь компании — это слишком рискованно и для клиентов, и для JPMorgan», — подчеркнул Даймон, добавив предупреждение о потенциальном масштабе действий мошеннических агентов. Он также акцентировал внимание на передаче ответственности: клиенты, предоставляющие учётные данные для входа сторонним сервисам, должны чётко осознавать, что принимают риски неправомерного использования данных и несанкционированных транзакций на себя.

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Политика банка проводит жёсткую границу между функциями ИИ, развёрнутыми внутри защищённого периметра финансового учреждения, и сторонними автономными агентами, проходящими аутентификацию под учётной записью клиента. Второй сценарий неизбежно поднимает вопросы аудита, обнаружения мошенничества, процедур исправления ошибок и определения виновного при ложной операции.

Альтернативой остаются разрешённые API, однако их доступность полностью зависит от прямых соглашений с финорганизациями.

Одновременно банк пилотирует внутренний инструмент Smart Cash для прогнозирования денежных потоков и автоматического перемещения средств для максимизации доходности.