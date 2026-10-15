Конгрессмены США потребовали приостановить работу ИИ, который управляет авиадиспетчерской службой

Более 20 законодателей запросили у Федерального управления гражданской авиации данные об испытаниях системы SMART, подготовке диспетчеров и надёжности инструмента при плохой погоде и отказах оборудования

Более двух десятков американских конгрессменов 13 октября обратились к Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) с требованием приостановить использование инструмента поддержки управления воздушным движением SMART. Система на основе ИИ была развёрнута 21 сентября в трёх аэропортах вашингтонской агломерации.

Законодатели требуют обнародовать данные об испытаниях на безопасность, параметрах подготовки авиадиспетчеров, консультациях с авиационными специалистами и оценке надёжности инструмента в условиях суровой погоды и отказов оборудования. Письмо адресовано FAA и Министерству транспорта с настоятельным запросом на паузу до получения исчерпывающих разъяснений.

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SMART агрегирует свыше 200 потоков данных: расписания авиакомпаний, метеосводки, загруженность аэропортов, состояние воздушного пространства и операционные ограничения, выявляя потенциальные конфликты и формируя визуализации с рекомендациями для операторов. При этом система не управляет воздушными судами напрямую — окончательное слово всегда остаётся за диспетчером. Однако сам факт сохранения контроля за человеком не снимает вопросов о пределах функционирования модели, регламентах действий при отклонении от рекомендаций и глубине первичного обучения персонала.

Парламентский запрос сейчас не имеет силы прямого запрета или нормативного акта. Это сигнал о необходимости внешнего надзора за внедрением ИИ в критическую инфраструктуру. Следующим материальным шагом станет официальный ответ FAA.