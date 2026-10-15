Nvidia и Cisco предложили стандарт USFP-оптики с рекордными 400G на линию

Новый сменный трансивер для ИИ-фабрик обеспечит путь к ёмкости 12,8 Тбит/с и снизит число уровней коммутации

Nvidia и Cisco представили 12 октября на саммите OCP Global Summit новый форм-фактор оптического трансивера — USFP (Ultra-Dense Small Form-Factor Pluggable). Это сменный модуль для коммутаторов и сетевых адаптеров, поддерживающий 400 гигабит в секунду на одну линию и закладывающий возможность наращивания агрегатной ёмкости до 12,8 Тбит/с.

Первые трансиверы рассчитаны на устройства с 16 полнодуплексными 400G-линиями, что даёт начальную пропускную способность 6,4 Тбит/с. Производители заявляют о повышении энергоэффективности в 1,3 раза и четырёхкратном росте плотности пропускной способности по сравнению с действующими 200G-трансиверами.

Модуль способен рассеивать до 100 Вт тепла без встроенного жидкостного охлаждения.

Nvidia и Cisco предложили стандарт USFP-оптики с рекордными 400G на линию
Источник изображения: сгенерировано Muse

Стандарт сохраняет сменную конструкцию, чтобы не отказываться от привычных процедур полевой замены и обслуживания. «Создание крупнейших в мире ИИ-фабрик начинается с переосмысления мельчайших соединений», — заявил старший вице-президент Nvidia Гилад Шайнер. Для формирования аппаратной экосистемы компании уже работают с TE Connectivity и Amphenol, ожидая учреждения мультивендорного соглашения.

Более высокая ёмкость линий снижает потребность в дополнительных уровнях коммутаторов, что прямо уменьшает количество кабелей, оборудования и сетевых хопов в GPU-кластерах. Пока что инициатива остаётся предложением отраслевого стандарта и не является общедоступным продуктом, поэтому для практиков ключевой следующий шаг — публикация технической спецификации MSA и расширение круга участников.

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