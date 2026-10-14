«Ростелеком» предложил строить в России «дата-центры Судного дня»

Российским компаниям необходимо создавать резервные центры обработки данных (ЦОД) «судного дня», которые позволят быстро восстанавливать работу сервисов после крупных сбоев и атак на инфраструктуру. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков на форуме РБК Tech. По его словам, недавние атаки на дата-центры «Яндекса» показали уязвимость централизованной модели размещения цифровых сервисов.

Ермаков пояснил, что ЦОД «судного дня» должен хранить резервные копии данных и обеспечивать возможность восстановления сервисов в случае отказа основной инфраструктуры. Если раньше подобные площадки могли казаться избыточными, то теперь они стали реальной потребностью для поставщиков цифровых услуг. По словам представителя «Ростелекома», модель угроз быстро меняется, поэтому компаниям приходится пересматривать подходы к защите инфраструктуры.

Ранее крупные организации концентрировали ключевые сервисы на нескольких площадках, что позволяло сокращать расходы и упрощать управление. Однако такая централизация повышает последствия отказа отдельных объектов. Теперь заказчики переходят к микросотовой архитектуре, предполагающей распределение сервисов между большим количеством площадок, резервирование мощностей и географическое разнесение инфраструктуры. Это должно повысить устойчивость систем к локальным авариям и внешним воздействиям.

При этом переход к распределённой архитектуре требует достаточных ресурсов магистральных сетей. Ермаков заявил, что российская инфраструктура передачи данных испытывает перегрузку, а значительная часть оптических линий была построена 20–30 лет назад. По его словам, ухудшение характеристик оптоволокна со временем может создавать дополнительные ограничения для передачи больших объёмов данных. Он также предупредил о риске дефицита магистральных ресурсов, который способен затруднить дальнейшее распределение сервисов. В качестве одного из решений представитель «Ростелекома» назвал магистральную линию TEA NEXT, соединяющую Калининград с Монголией.

Заявление прозвучало на фоне перебоев, последовавших за атаками беспилотников на три дата-центра «Яндекса» в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Глава Минцифры Максут Шадаев назвал атаки беспрецедентными по масштабу и сообщил, что министерство совместно с Минобороны прорабатывает меры защиты дата-центров.

После инцидентов «Яндекс» начал восстанавливать инфраструктуру и договорился с Selectel, K2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов на других облачных площадках. Часть сервисов удалось сохранить благодаря резервированию.

Напомним, сегодня в Рунете произошел масштабный сбой, он затронул десятки сайтов и сервисов.