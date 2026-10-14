В Рунете масштабный сбой: проблемы с доступом к Telegram, Mail.ru, «Госуслугам», сайтам и приложениям операторов и банков ⁠ 1

В России зафиксировали массовый рост жалоб на работу популярных интернет-сервисов, операторов связи, банковских приложений и онлайн-платформ. По данным сервиса мониторинга «Сбой.рф», пользователи сообщают о неполадках сразу на нескольких десятках ресурсов.

Среди сервисов, на которые поступают обращения, — Mail.ru, «Ростелеком», «ВКонтакте», «МегаФон», МТС, «Билайн», Telegram и другие платформы. Больше всего жалоб приходится на сервисы Mail.ru: около 1492 обращений поступило на основную почту и ещё примерно 1490 — на облачное хранилище компании.

Пользователи также сообщают о проблемах с доступом к «Госуслугам», «Яндекс Картам», Google, YouTube, Ozon, Avito, «Самокату», «Дом.ру» и AliExpress. Отдельные обращения связаны с банковскими сервисами, в том числе Сбербанком, ВТБ и Альфа-Банком. Жалобы затрагивают как интернет-провайдеров, так и мобильных операторов.

Сообщения поступают из разных регионов страны. По данным мониторинга за последние три часа, наиболее активно о неполадках сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также обращения зафиксированы в Свердловской, Новосибирской, Ростовской, Воронежской, Московской и Челябинской областях, Краснодарском крае, Башкортостане и других регионах.

Статистика «Сбой.рф» основана на сообщениях пользователей и отражает количество поступивших жалоб, а не подтверждённых отказов систем.

Обновлено: Пресс-служба VK сообщила, что все сервисы работают в штатном режиме