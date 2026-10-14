В России стартовали продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H5: названа цена

Китайский премиальный бренд Hongqi представил в России седан H5 2026 модельного года. Автомобиль уже доступен для заказа у официальных дилеров. Модель предлагается в единственной комплектации Deluxe стоимостью 4,48 млн рублей.

Седан получил обновленный интерьер с горизонтальным сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма вместо вертикального экрана. Селектор коробки передач перенесли на рулевую колонку, освободив место на центральном тоннеле. В оснащение вошли панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, вентиляция и обогрев передних сидений, подогрев задних сидений и руля, а также аудиосистема с 12 динамиками.

Для подключения смартфонов предусмотрены беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а для зарядки — беспроводная станция мощностью 50 Вт. Покупателям доступны четыре цвета кузова и три варианта отделки салона из износостойкой экокожи.

За безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, экстренного торможения и контроля слепых зон. Также предусмотрены девять подушек безопасности, круговой обзор и система экстренного вызова ГЛОНАСС.

Hongqi H5 впервые представили в Китае в 2017 году. По данным российского представительства бренда, автомобили предыдущего поколения способны преодолевать более 300 тыс. км без капитального ремонта. В России модель входит в тройку самых продаваемых автомобилей марки.