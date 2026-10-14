Число башен связи «Пилара» приблизилось к 39 тысячам

Больше всего новых объектов построили в Сибири

Компания «Пилар», входящая в группу оператора T2, ввела в эксплуатацию более 3,3 тыс. антенно-мачтовых сооружений (АМС) за девять месяцев 2026 года. Общее количество башен в работе достигло 38,8 тыс., сообщила компания.

Изображение предоставлено пресс-службой T2 Источник изображения: T2

Больше всего новых объектов построили в Сибири. Работы также активно велись на юге страны, Урале и Дальнем Востоке. Инфраструктуру расширяли как в крупных городах, так и вдоль автомобильных дорог и в небольших населённых пунктах.

По данным «Пилара», по количеству антенно-мачтовых сооружений компания занимает первое место среди российских инфраструктурных операторов. Строительство выполняли собственные бригады строительно-монтажного управления.

Генеральный директор «Пилара» Алексей Крушинин отметил, что развитие сети охватывает территории с разными климатическими условиями. Компания намерена продолжить расширение инфраструктуры для размещения оборудования мобильной связи.

На конец 2025 года в эксплуатации «Пилара» находилось 35,5 тыс. АМС. Таким образом, за девять месяцев 2026 года их количество увеличилось более чем на 3 тыс. объектов.