Китайская ракета Zhuque-2E вывела на орбиту 10 спутников, два из них будут использоваться для испытаний высокоскоростной лазерной связи

Китайская компания LandSpace провела второй за месяц запуск усовершенствованной ракеты Zhuque-2E. Старт состоялся в 19:40 (14:40 по московскому времени) с коммерческого космодрома в испытательной зоне Дунфэн. Ракета успешно вывела на заданные орбиты 10 спутников, в том числе аппараты китайской вычислительной группировки «Синьши» (Star Era) и спутники проекта «Гуанчуань». Все этапы полёта прошли успешно.

Это уже второй запуск Zhuque-2E за короткий период. 15 сентября ракета этой серии также доставила на орбиту десять спутников — группировки Qianfan. Новые аппараты предназначены для испытаний технологий космических вычислений и высокопроизводительного спутникового интернета.

Zhuque-2E — двухступенчатая ракета среднего класса, работающая на жидком кислороде и метане. Её длина составляет около 55,9 м, диаметр корпуса — 3,35 м, стартовая масса — 267 т, а тяга при старте достигает 338 т. Ракета способна выводить до 4 т груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км и до 6 т на низкую околоземную орбиту. Первая ступень оснащена четырьмя двигателями TQ-12A, тяга каждого из которых увеличена на 108 кН по сравнению с базовой версией. Вторая ступень использует двигатель TQ-15A с 858 кН в вакууме.

Восемь спутников Star Era-39 и Star Era-44–50 относятся ко второй группе проекта «Космические вычисления» компании Guoxing Aerospace. Его цель — создать глобальную сеть орбитальных вычислительных систем на базе 2800 спутников с искусственным интеллектом. Первые 12 аппаратов проекта вышли на орбиту в мае 2025 года. Новые спутники получили вычислительные модули производительностью не менее 10 петаопераций в секунду каждый. Они смогут распознавать изображения, выделять объекты и обнаруживать аномалии непосредственно на орбите, передавая на Землю результаты анализа вместо исходных массивов данных. Это должно сократить задержки обработки и уменьшить нагрузку на каналы связи.

Ещё два аппарата — Guangchuan-03 и Guangchuan-04 — разработаны Beijing Aurora Communications Technology для проекта «Созвездие Аврора». Он ориентирован на создание спутникового интернета с использованием лазерной связи между аппаратами. Ранее экспериментальные спутники Guangchuan-01 и Guangchuan-02 провели первый в Китае орбитальный эксперимент по передаче данных между спутниками со скоростью 400 Гбит/с. Новые аппараты продолжат испытания высокоскоростных лазерных терминалов, необходимых для будущей спутниковой сети.

По данным LandSpace, Zhuque-2E перешла к регулярным коммерческим запускам. Ракета использует ряд технологий, общих с более крупной Zhuque-3, включая двигатели TQ-12A и TQ-15A. По заявлению компании, параллельная эксплуатация двух носителей позволит выполнять запуски с высокой частотой и расширить возможности Китая по выводу полезной нагрузки на орбиту.