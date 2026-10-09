Конкуренты спасают клиентов «Яндекса»: VK Cloud, Selectel и K2Cloud помогут «Яндексу» восстановить работу пострадавших сервисов

«Яндекс» начал экстренный перенос данных к другим провайдерам

«Яндекс» договорился с крупнейшими российскими облачными провайдерами — VK Cloud, Selectel и K2Cloud — об ускоренном переносе данных и сервисов клиентов, пострадавших из-за атак беспилотников на дата-центры компании. Сотрудничество должно помочь быстрее восстановить работу цифровых сервисов и сократить время простоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Конкуренты спасают клиентов «Яндекса»: VK Cloud, Selectel и K2Cloud помогут «Яндексу» восстановить работу пострадавших сервисов
Источник изображения: ИИ Gemini

После атак на инфраструктуру компании часть клиентских сервисов столкнулась с перебоями. Чтобы ускорить восстановление, «Яндекс» решил задействовать вычислительные мощности других российских облачных операторов.

Для пострадавших клиентов предусмотрены специальные условия миграции. Партнеры выделили дополнительные команды технических специалистов, предложили гибкие финансовые условия и упростили процедуры подключения. Это позволит переносить информационные системы на резервные площадки с меньшим количеством согласований.

Команды Yandex Cloud, VK Cloud, Selectel и K2Cloud будут совместно координировать перенос инфраструктуры. Основная задача — как можно быстрее восстановить доступность сервисов, от которых зависит работа бизнеса и предоставление цифровых услуг пользователям.

Ранее сообщалось о повреждении дата-центров «Яндекса» в результате атак беспилотников, в том числе объекта в Калуге. Точные сроки восстановления поврежденного оборудования пока неизвестны.

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