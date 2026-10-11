Теперь не SpaceXAI, а SpaceX Super Intelligence. Разработчиков Grok переименовали ⁠ 2

Компания SpaceXAI сменила название на SpaceXSI, что отражено в официальном аккаунте @spacexai. Аббревиатура SI расшифровывается как Super Intelligence — «сверхинтеллект».

По имеющимся данным, изменение связано с инициативой администрации Дональда Трампа, предусматривающей использование термина Super Intelligence вместо Artificial Intelligence в официальных коммуникациях федеральных ведомств.

Для команды, разрабатывающей Grok, это уже третье изменение бренда в 2026 году. После приобретения xAI компанией SpaceX подразделение сначала получило название SpaceXAI, а теперь стало SpaceXSI.

Ранее Илон Маск подтвердил грядущее переименование SpaceXAI в SpaceXSI. На предложение изменить название подразделения на SpaceXSI предприниматель ответил: «Да, мы сделаем это».