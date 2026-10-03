Трамп решил переименовать ИИ в США — теперь это «суперинтеллект» или Super Intelligence

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который меняет официальную терминологию федерального правительства: исполнительные ведомства должны использовать обозначения «суперинтеллект» (Super Intelligence, SI) вместо «искусственный интеллект» (Artificial Intelligence, AI).

Требование распространяется на официальную переписку, сайты, публичные заявления, отчеты, программные документы и другие материалы, не имеющие статуса закона. При этом уже действующие нормативные акты, контракты и исторические документы менять не потребуется.

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В Белом доме объясняют решение тем, что современные передовые системы, по мнению администрации, уже значительно превосходят возможности, которые подразумевал термин «искусственный интеллект». В указе говорится, что новые технологии не только имитируют или автоматизируют отдельные элементы человеческого интеллекта, но и расширяют возможности человека. При этом на текущем этапе SI юридически сохраняет определение искусственного интеллекта из действующего законодательства США.

Помощник президента по вопросам науки и технологий должен в течение 60 дней представить предложения по возможным изменениям законодательства и сопутствующим поправкам.