«Больше никакого искусственного интеллекта». SpaceXAI сменит название на SpaceXSI
ИИ переименовали, пришла очередь компаний
Илон Маск подтвердил грядущее переименование SpaceXAI в SpaceXSI. На предложение изменить название подразделения на SpaceXSI предприниматель ответил: «Да, мы сделаем это».
Смена названия связана с переходом от термина AI (Artificial Intelligence, искусственный интеллект) к SI (Super Intelligence, суперинтеллект). Маск ранее публично поддержал использование обозначения «суперинтеллект», считая его более точным для современных систем.
Больше никакого искусственного интеллекта. Super Intelligence. Так лучше.
Идея также соответствует распоряжению администрации президента США Дональда Трампа, предусматривающему использование термина «Super Intelligence» вместо «AI» в федеральном контексте.
Название SpaceXAI стали использовать после приобретения SpaceX компании xAI в 2026 году.