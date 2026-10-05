«Больше никакого искусственного интеллекта». SpaceXAI сменит название на SpaceXSI

Илон Маск подтвердил грядущее переименование SpaceXAI в SpaceXSI. На предложение изменить название подразделения на SpaceXSI предприниматель ответил: «Да, мы сделаем это».

Смена названия связана с переходом от термина AI (Artificial Intelligence, искусственный интеллект) к SI (Super Intelligence, суперинтеллект). Маск ранее публично поддержал использование обозначения «суперинтеллект», считая его более точным для современных систем.

Больше никакого искусственного интеллекта. Super Intelligence. Так лучше. Илон Маск

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Идея также соответствует распоряжению администрации президента США Дональда Трампа, предусматривающему использование термина «Super Intelligence» вместо «AI» в федеральном контексте.

Название SpaceXAI стали использовать после приобретения SpaceX компании xAI в 2026 году.