Tesla впервые раскрыла масштаб парка Cybercab: за месяц он вырос в 8 раз

10 октября 2026 года Tesla сообщила, что в Остине, штат Техас, работают более 300 беспилотных Cybercab.

Дата объявления совпала с двухлетней годовщиной презентации модели на мероприятии We, Robot в Голливуде. Директор Tesla по искусственному интеллекту Ашок Эллусвами отметил, что ровно два года назад компания обещала появление Cybercab в этот срок, и добавил, что теперь Tesla учится соблюдать графики.

Данные Департамента транспортных средств Техаса подтверждают быстрое расширение парка: к 8–9 октября в реестре числились 319 Cybercab против 169 на 2 октября. Всего примерно за неделю зарегистрировали 150 новых машин. По сведениям The Tesla Newswire, Cybercab составляют около 43% от общего числа из 739 автономных автомобилей Tesla в Техасе. Остальную часть парка преимущественно формируют Model Y, также используемые в сервисе Robotaxi.

Для сравнения, действующий парк роботакси Waymo насчитывает около 1500 автомобилей — существенно больше, чем у Tesla.

Tesla Cybercab — это полностью автономное двухместное роботакси от компании Илона Маска, представленное в октябре 2024 года. У электромобиля нет руля и педалей.