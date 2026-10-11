Впервые Starship будут ловить башней Mechazilla. Маск назвал сроки Flight 15

Илон Маск в новом интервью прокомментировал результаты 14-го испытательного полёта Starship. По его словам, сбой двигателя, возникший во время миссии, не выглядит серьёзной проблемой. Он также отметил, что теплозащитный экран корабля продемонстрировал высокую прочность при прохождении плотных слоёв атмосферы.

Следующий запуск, Flight 15, Маск рассчитывает провести ориентировочно через четыре-шесть недель. Главным достижением миссии должен стать захват верхней ступени Starship механическими манипуляторами стартовой башни. Если попытка окажется успешной, SpaceX впервые сможет вернуть на Землю корабль, который перед этим должен побывать на орбите.

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Возвращение аппаратов позволит сократить расходы на запуски и ускорить подготовку к следующим полётам. При этом указанный Маском срок остаётся предварительным и может измениться в зависимости от результатов наземных испытаний и разрешений регулятора.

Тем временем на полигоне Massey в Техасе новый Starship проходит криогенные проверки топливной системы.