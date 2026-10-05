В США создали Super Intelligence Force
Super Intelligence Force будет координировать работу федеральных ведомств, технологических компаний и других организаций в сфере ИИ
Президент США Дональд Трамп объявил о создании Super Intelligence Force (SIF) — новой структуры, которая должна координировать усилия американского правительства в области ИИ и обеспечивать лидерство страны в этой сфере. Об объявлении Трамп сообщил в Truth Social после встречи с руководителями крупнейших технологических компаний.
Ранее представители OpenAI, Anthropic, Meta*, Google и Nvidia договорились о добровольных мерах безопасности при разработке ИИ, включая дополнительные механизмы внутреннего контроля и внешнюю проверку систем. Новая структура будет взаимодействовать не только с технологическими компаниями, но и с потребителями, общественными организациями и операторами критической инфраструктуры.
SIF возглавит директор национальной разведки Джей Клейтон, а в руководство также войдут глава Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, технический директор Пентагона Эмил Майкл и директор Управления кадров Скотт Купор.
Ранее Трамп поручил федеральным органам использовать термин «super intelligence» вместо «artificial intelligence».
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