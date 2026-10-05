Зеленский заявил о разработке украинского аналога Starlink

Украина ведёт работу над собственной спутниковой системой. Об этом Владимир Зеленский сообщил в ходе пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

По его словам, проект находится на ранних стадиях разработки. При этом глава государства не раскрыл дополнительных подробностей о ходе разработки. Каким образом и откуда спутники планируют доставлять на орбиту, также непонятно.

Решение о создании украинской спутниковой системы, как пишет topwar.ru, было принято после того, как Илон Маск и Дональд Трамп отказали Зеленскому в использовании Starlink для ударов вглубь России.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Starlink — это глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает и обслуживает американская компания SpaceX.

В России при этом формируют «Рассвет» — это проект низкоорбитальной спутниковой системы связи, разрабатываемый компанией «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), который позиционируется как внутренний аналог Starlink для обеспечения широкополосного доступа в интернет.

На Украине сервисы спутниковой связи уже широко востребованы: по прогнозу Veon, аудитория Starlink на Украине к концу года могла достигнуть около 12 млн человек.