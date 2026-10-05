Мессенджер Max открыл рекламу в каналах для авторов и предпринимателей

Размещать объявления можно в каналах с аудиторией от 1 тыс. подписчиков

В Max появилась возможность размещать таргетированную рекламу в публичных каналах. От этом сообщили в пресс-службе национального мессенджера. Запуск кампаний доступен через кабинет «VK Реклама», а в дальнейшем к тестированию планируют подключить другие российские рекламные платформы.

Размещать объявления можно в каналах с аудиторией от 1 тыс. подписчиков. Рекламные блоки появляются после основного контента и могут вести на канал или публикацию в Max либо на внешний сайт. Доступны текстовый и визуально-текстовый форматы.

Для запуска кампании рекламодателю нужно выбрать в кабинете «VK Реклама» объект продвижения «Каналы», указать ссылку на канал и настроить параметры аудитории, включая географию и демографические характеристики.

Для подбора пользователей используется Discovery-платформа VK, которая объединяет технологии рекомендаций, поиска и рекламы. На этапе тестирования продвижение доступно более чем в 1,5 тыс. каналов Max, их число планируют увеличивать.

Ранее в Max появилась возможность принимать донаты через чат-бот «VK Донат». В августе аудитория мессенджера превысила 140 млн пользователей.