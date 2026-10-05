8000 мАч, 80 Вт, IP69, 50 Мп спереди и сзади и качественные экраны. Представлены Oppo F35 и F35 Pro

Oppo официально представила в Индии смартфоны F35 и F35 Pro. Новинки получили большие аккумуляторы (8000 мА·ч — на 1000 мА·ч больше, чем у F33), поддержку 80-ваттной зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт и защиту IP69.

Старший Oppo F35 Pro оснащен 6,78-дюймовым экраном OLED с разрешением 1272×2772 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. Панель поддерживает 10-битное представление цвета, полностью охватывает цветовое пространство DCI-P3. Сканер отпечатков пальцев размещен под экраном.

В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 7360 MAX с четырьмя ядрами Cortex-A78 до 2,5 ГГц и четырьмя Cortex-A55 до 2 ГГц. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 6 или 8 ГБ, флеш-памяти UFS 3.1 — 128 или 256 ГБ.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор с объективом f/1,8 и оптической стабилизацией, а также 8-Мп сверхширокоугольный модуль с углом обзора 116 градусов. Фронтальная камера — с 50-мегапиксельным датчиком, автофокусом и углом обзора 100 градусов.

Базовый Oppo F35 получил 6,57-дюймовый экран OLED с разрешением 1080×2372 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 10-битным цветом и полным охватом DCI-P3. Максимальная яркость составляет 1400 нит. Под экраном установлен оптический сканер отпечатков.

В основе смартфона лежит SoC Dimensity 6360 MAX. Объем ОЗУ — 6 или 8 ГБ, флеш-памяти UFS 2.2 — 128 ГБ. Фронтальная камера та же, что и у старшей модели. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, но лишена оптической стабилизации, разрешение дополнительного модуля, использующегося для анализа глубины сцены, — 2 Мп.

Oppo F35 оценен в 39 000 рупий ($405) за версию 6/128 ГБ и 43 000 рупий ($445) за 8/128 ГБ. F35 Pro стоит 46 000 рупий ($475) за 6/128 ГБ, 50 000 рупий ($520) за 8/128 ГБ и 55 000 рупий ($570) за 8/256 ГБ. Продажи в Индии стартуют 11 октября.

Новинки оказались заметно дороже предшественников: F33 на старте стоил от 32 000 рупий (около $330), а F33 Pro — от 38 000 рупий ($395).