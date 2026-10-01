Миссия Crew-13 с Сергеем Тетерятниковым стартовала к МКС

Как и планировалось, сегодня, 1 октября 2026 года, в 18:10 по московскому времени (в 11:10 по времени Восточного побережья США) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США) состоялся запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon. В экипаж Crew-13 в рамках соглашения о перекрёстных полётах входит космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Также в экипаж вошли астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни и астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon Источник изображения: NASA

К настоящему моменту Crew Dragon благополучно вышел на орбиту и отделился от второй ступени Falcon 9, носовой обтекатель корабля раскрылся. Экипаж Crew-13 проведёт на орбите чуть менее 8 часов: стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС) запланирована на 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 2 октября). Ожидается, что этот полёт станет самым быстрым в истории для американского корабля: время в пути от Земли до МКС окажется самым коротким.