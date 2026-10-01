Канадец заказал GeForce RTX 5090 за $3500 на Amazon, получил видеокарту без печатной платы, GPU и памяти

По сути, к покупателю приехал кулер и корпус

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Канадец столкнулся с необычной ситуацией при покупке видеокарты GeForce RTX 5090 через Amazon Canada. Вместо полностью рабочей видеокарты ему доставили устройство без печатной платы и, соответственно, ключевых компонентов.

Канадец заказал GeForce RTX 5090 за $3500 на Amazon, получил видеокарту без печатной платы, GPU и памяти
Источник изображения: Reddit/Salty-Mirror9498

Как рассказал пользователь форума Reddit с ником Salty-Mirror9498, RTX 5090 была приобретена примерно за $3515 в разделе Amazon Warehouse Deals, где продаются подержанные и возвращённые товары. При распаковке покупатель обнаружил фактически только систему охлаждения и корпус видеокарты. Сначала он решил, что отсутствует графический процессор, однако после более внимательного осмотра выяснилось, что внутри вообще нет печатной платы.

Пользователь опубликовал фотографии и видео распаковки. На них видно, что медная контактная площадка системы охлаждения открыта, а платы с GPU, памятью и другими компонентами нет.

Изначально комментаторы предположили, что товар мог поступить от стороннего продавца на Amazon Marketplace. Однако Warehouse Deals — программа самой Amazon Canada для реализации возвращённых и бывших в употреблении товаров. Согласно документации компании, такие устройства должны проходить проверку состояния перед повторной продажей.

Покупатель сообщил, что оформил возврат.

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