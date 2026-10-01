Канадец заказал GeForce RTX 5090 за $3500 на Amazon, получил видеокарту без печатной платы, GPU и памяти

Канадец столкнулся с необычной ситуацией при покупке видеокарты GeForce RTX 5090 через Amazon Canada. Вместо полностью рабочей видеокарты ему доставили устройство без печатной платы и, соответственно, ключевых компонентов.

Как рассказал пользователь форума Reddit с ником Salty-Mirror9498, RTX 5090 была приобретена примерно за $3515 в разделе Amazon Warehouse Deals, где продаются подержанные и возвращённые товары. При распаковке покупатель обнаружил фактически только систему охлаждения и корпус видеокарты. Сначала он решил, что отсутствует графический процессор, однако после более внимательного осмотра выяснилось, что внутри вообще нет печатной платы.

Пользователь опубликовал фотографии и видео распаковки. На них видно, что медная контактная площадка системы охлаждения открыта, а платы с GPU, памятью и другими компонентами нет.

Изначально комментаторы предположили, что товар мог поступить от стороннего продавца на Amazon Marketplace. Однако Warehouse Deals — программа самой Amazon Canada для реализации возвращённых и бывших в употреблении товаров. Согласно документации компании, такие устройства должны проходить проверку состояния перед повторной продажей.

Покупатель сообщил, что оформил возврат.