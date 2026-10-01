6000 мАч, IP64 и 6 лет обновлений — всего 175 долларов. Samsung представила дешевые смартфоны Galaxy F08 и Galaxy M08

Samsung сегодня представила два новых смартфона начального уровня — Galaxy F08 и Galaxy M08. Новинки практически полностью повторяют Galaxy A08, но предназначены для разных каналов продаж в Индии: Galaxy F08 появится на Flipkart, а Galaxy M08, предположительно, будет доступен через Amazon.

Оба смартфона получили 6,7-дюймовый экран с разрешением 1600 × 720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц. Основная камера — 50-мегапиксельная, она дополнена модулем с 2-мегапиксельным датчиком. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Максимальное качество видеозаписи — 1080p при 30 кадрах/с.

В основе Galaxy F08 и Galaxy M08 лежит SoC MediaTek Helio G99+. В единственной заявленной конфигурации смартфоны оснащены 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Предусмотрен слот для карты microSD.

Смартфоны работают на Android 17 с интерфейсом One UI 9.0, а Samsung гарантирует для них шесть крупных обновлений Android — вплоть до Android 23. Обновления безопасности также будут выходить в течение шести лет.

Galaxy F08 и Galaxy M08 оснащены аккумуляторами ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Среди других характеристик — сканер отпечатков пальцев, LTE, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и USB Type-C (USB 2.0).

Galaxy F08 будет доступен в тёмно-синем цвете, а Galaxy M08 — в серебристом. Samsung пока не раскрыла официальную стоимость устройств. Цена — 175 долларов.