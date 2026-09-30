Российский космонавт полетит на Crew Dragon к МКС уже 1 октября: астронавты отработали все процедуры перед стартом
SpaceX показала новые кадры
SpaceX совместно с NASA завершила полную репетицию стартового дня экипажа Crew-13, которому предстоит отправиться к Международной космической станции 1 октября 2026 года. В ходе тренировки астронавты отработали основные процедуры, которые будут выполняться непосредственно перед запуском.
На опубликованных кадрах и видео четыре члена экипажа в белых скафандрах позируют для общей фотографии, а также проходят по ярко освещённому коридору доступа к кораблю.
Миссия станет 14-м полётом космического корабля Dragon с астронавтами NASA в рамках программы SpaceX. Командиром Crew-13 назначена Джессика Уоткинс, ранее занимавшаяся научными исследованиями, связанными с марсоходами.
Кроме того, на орбиту отправятся астронавт NASA Люк Делани, астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик и космонавт Сергей Тетерятников.
Напомним, запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции запланирован на 1 октября.
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