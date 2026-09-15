Первая в мире метановая ракета вывела сразу 10 спутников

Китайская частная аэрокосмическая компания LandSpace успешно запустила модернизированную ракету-носитель Zhuque-2 («Чжуцюэ-2»). Старт состоялся 15 сентября в 14:26 по местному времени (09:26 по московскому времени) с коммерческой космической площадки Дунфэн, на орбиту были выведены сразу десять спутников.

Изображение сгенерировано Grok Источник изображения: Grok

Все аппараты успешно заняли расчетные орбиты. Они вошли в 19-ю полярную группу спутниковой системы Qianfan («Цяньфань»), которая создается для формирования широкополосной спутниковой сети.

Этот полет стал девятым для семейства Zhuque-2 и первым случаем, когда ракета использовалась для массового развертывания спутников крупной интернет-группировки. Такой формат миссий становится одним из ключевых направлений китайской коммерческой космонавтики.

Главная особенность Zhuque-2 — жидкостные двигатели, работающие на метане и кислороде. Именно эта ракета в 2023 году первой в мире успешно достигла орбиты с использованием метановой силовой установки, опередив ряд американских проектов.

Сейчас LandSpace постепенно переводит модернизированную Zhuque-2 в режим регулярной коммерческой эксплуатации. Параллельно компания разрабатывает более крупную ракету Zhuque-3, которая должна получить частично многоразовую конструкцию.

Для Zhuque-3 уже ведется отработка технологий возвращения и повторного использования первой ступени. В перспективе это позволит снизить стоимость запусков и увеличить частоту космических миссий, необходимых для развертывания крупных спутниковых группировок.

Напомним, вчера появились фото ступени китайской ракеты на орбите — изображения сделал австралийский спутник, изначально создававшийся для дистанционного зондирования Земли.