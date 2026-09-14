7 см на пиксель с расстояния 27 км: австралийский спутник, изначально рассчитанный для наблюдения за Землей, детально рассмотрел ступень китайской ракеты на орбите

Теперь спутники ДЗЗ могут использоваться для слежения за другими спутниками

Австралийская компания HEO завершила вторую кампанию сближения со ступенью китайской ракеты CZ-2C, находящейся на орбите. Для эксперимента использовался спутник Continuum-1, изначально созданный для наблюдения Земли. В роли орбитального инспектора он смог приблизиться к цели на 27 км и получить изображения с разрешением до 7 см на пиксель.

Целью стала отработавшая ступень CZ-2C, которая не предназначена для взаимодействия с другими аппаратами и неконтролируемо вращается в космосе. Вместо кратковременного пролета Continuum-1 скорректировал траекторию и продолжительное время оставался рядом с объектом.

Первая серия сближений проходила с 12 по 16 августа. Тогда спутник подошел к ступени примерно на 40 км и получил изображения с разрешением около 8 см на пиксель. Вторая кампания состоялась с 30 августа по 4 сентября: Continuum-1 постепенно сократил дистанцию до 27 км, детализация повысилась до 7 см на пиксель.

Всего спутник провел около 78 часов на расстоянии менее 100 км от ступени, в том числе примерно 12 часов на дистанции менее 50 км. За две кампании HEO провела более 50 сеансов съемки и получила тысячи кадров.

Низкая относительная скорость аппарата и цели, точное управление геометрией съемки и активная фокусировка позволили получить более детальные изображения. В результате специалисты получили снимки ступени с разных сторон и смогли составить практически полное представление о ее внешнем состоянии.

Собранные данные позволяют оценить размеры объекта, характер его вращения и рассмотреть детали конструкции, которые ранее было невозможно различить, включая адаптер полезной нагрузки. Таким образом, технология подходит не только для съемки спутников, но и для их технической диагностики непосредственно на орбите.

Особенно важным результатом в HEO считают использование Continuum-1 в новой роли. Спутник не создавался как специализированный инспектор, а необходимые возможности были реализованы за счет программного обеспечения, планирования маневров и управления запасом топлива.

В дальнейшем такой подход может использоваться при обслуживании спутников, удалении космического мусора и орбитальной логистике. Перед ремонтом, стыковкой или буксировкой неизвестного либо поврежденного аппарата необходимо понимать его состояние, ориентацию и характер вращения.

Миссию HEO проводила совместно с Satellogic, обеспечивавшей операционную поддержку, и UNSW Canberra Space, специалисты которой участвовали в планировании маневров и наземном отслеживании. Финансирование проекта предоставила австралийская программа Defence Trailblazer.