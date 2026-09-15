Опасные развлечения: глава Xiaomi попытался сбить с ног робота Unitree

Робот не ответил, хотя и умеет драться

Основатель Xiaomi Group Лэй Цзюнь посетил компанию Unitree Robotics. Ван Синсин, основатель Unitree Robotics, сопровождал его во время визита и наблюдал за демонстрацией человекоподобного робота.

В ходе презентации робот подошел к демонстрационному автомобилю Xiaomi Skynomad N90, чтобы «посмотреть на машину», и помахал ей.

Во время визита Лэй Цзюнь наблюдал за выступлением человекоподобного робота, демонстрирующего боевые искусства, и даже сам провел с ним небольшой спарринг. После удара робот пошатнулся и отошел на несколько шагов назад, но восстановил равновесие и не упал.

Ранее Лэй Цзюнь публично выразил благодарность Ван Синсину за предоставленную компании Shunwei Capital возможность инвестировать в Unitree пять лет назад.

Напомним, ранее Unitree официально представила обновленного гуманоидного робота G1+, который получил сразу шесть улучшений по сравнению с G1. Эти роботы давно умеют драться, танцевать и выполнять сложные движения.

Во время Всемирной конференции робототехники 2026 года (WRC 2026) Чжао Тонъян, основатель и генеральный директор ZQGame, прокомментировал видео, в котором его повалил на землю ударом робот T800.