Быстрый спутниковый интернет там, где никогда не было оптоволокна. Starlink приходит на фермы в Британии

Власти графства Линкольншир намерены установить оборудование Starlink на объектах, которые из-за удалённости пока не подключены к оптоволоконным сетям.

В принадлежащем совету сельскохозяйственном поместье площадью около 16 500 акров насчитывается 149 сдаваемых в аренду участков. Именно на таких «неудобных» объектах планируют проверить возможности спутникового широкополосного доступа.

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Власти отмечают, что стабильный интернет стал практически необходимым условием для современного сельского хозяйства — от бухгалтерии и электронного документооборота до управления животными и обычной связи. Проект реализуют совместно с сельскохозяйственным форумом Большого Линкольншира.

После установки оборудования фермерам, участвующим в эксперименте, придётся самостоятельно оформить подписку Starlink.