Где посмотреть презентацию новых iPhone: Её впервые проведет Джон Тернус

Презентация станет первым крупным мероприятием Apple под руководством Джона Тернуса, а главным сюрпризом должен стать складной смартфон компании

Мобильные телефоны

Сегодня Apple проведет презентацию «Surprise and Shine», на которой ожидается премьера iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

По слухам, смартфоны получат новый чип A20 Pro, улучшенные камеры, увеличенную автономность и уменьшенный Dynamic Island. Одной из главных новинок камер может стать система с переменной диафрагмой, а также ожидается собственный модем Apple C2.

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Источник изображения: YouTube // Apple

Но главным событием вечера, как ожидается, станет первый складной iPhone, который пока называют iPhone Ultra или iPhone Fold, хотя проскакивала версия iPhone Duo. Аппарат должен раскладываться в форм-факторе, напоминающем паспорт, превращаясь из компактного смартфона в устройство с большим внутренним экраном. Ожидаемая цена превышает $2000, а сама модель может стать самым дорогим iPhone в истории Apple. 

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Кроме смартфонов, Apple может представить Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и новые AirPods. Отдельное внимание будет приковано к Siri и Apple Intelligence: после нескольких лет задержек Apple готовит серьезное обновление своего голосового ассистента. При этом обычный iPhone 18, по последним данным, в сентябре не ожидается — его запуск вместе с другими более доступными моделями может состояться весной 2027 года.

Посмотреть презентацию можно в YouTube, на сайте Apple или в приложении Apple TV. . Трансляция стартует в 20:00 мск.  

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