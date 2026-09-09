Где посмотреть презентацию новых iPhone: Её впервые проведет Джон Тернус

Сегодня Apple проведет презентацию «Surprise and Shine», на которой ожидается премьера iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

По слухам, смартфоны получат новый чип A20 Pro, улучшенные камеры, увеличенную автономность и уменьшенный Dynamic Island. Одной из главных новинок камер может стать система с переменной диафрагмой, а также ожидается собственный модем Apple C2.

Но главным событием вечера, как ожидается, станет первый складной iPhone, который пока называют iPhone Ultra или iPhone Fold, хотя проскакивала версия iPhone Duo. Аппарат должен раскладываться в форм-факторе, напоминающем паспорт, превращаясь из компактного смартфона в устройство с большим внутренним экраном. Ожидаемая цена превышает $2000, а сама модель может стать самым дорогим iPhone в истории Apple.

Кроме смартфонов, Apple может представить Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и новые AirPods. Отдельное внимание будет приковано к Siri и Apple Intelligence: после нескольких лет задержек Apple готовит серьезное обновление своего голосового ассистента. При этом обычный iPhone 18, по последним данным, в сентябре не ожидается — его запуск вместе с другими более доступными моделями может состояться весной 2027 года.

Посмотреть презентацию можно в YouTube, на сайте Apple или в приложении Apple TV. . Трансляция стартует в 20:00 мск.