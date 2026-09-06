iPhone Duo? Apple может назвать свой складной смартфон совсем не так, как все ожидали

Cреди возможных названий неожиданно появилось iPhone Duo

Мобильные телефоны

Cкладной смартфон Apple чаще фигурировал в утечках как iPhone Ultra или iPhone Fold, однако теперь обсуждается ещё один вариант — iPhone Duo, о чем пишет Macrumors.

У Apple уже был опыт использования бренда Duo: так называлась линейка ноутбуков PowerBook Duo в 1990-х, а позже компания выпустила зарядное устройство MagSafe Duo.

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Источник изображения: macrumors

При этом название может оказаться проблемным из-за истории бренда. Microsoft ранее выпускала двухэкранный Surface Duo, а Intel использовала обозначение Duo для популярных процессоров Core Duo и Core 2 Duo. Внутри Apple складной аппарат, по данным Марка Гурмана, некоторые сотрудники уже называют iPhone Ultra, а ещё один источник ранее утверждал, что именно это название станет официальным.

Ожидается, что Apple представит складной iPhone на мероприятии на следующей неделе, которое пройдет 9 сентября. Тогда и станет ясно, получит ли устройство имя iPhone Ultra, iPhone Fold, iPhone Duo или компания выберет совершенно другой вариант.

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