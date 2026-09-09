Ещё до анонса Xiaomi 18T и Xiaomi 18T Pro замечены в Сети
Выход ожидается этой весной
Смартфоны Xiaomi 18T и Xiaomi 18T Pro появились в базе данных GSMA, о чем сообщает издание Mydrivers.
Xiaomi 18T Pro получит две версии с модельными номерами 27016PT45G и 27016PT45R, а стандартный Xiaomi 18T — 27022PT99G и 27022PT99I. Ожидается, что серия Xiaomi 18T будет оснащена флагманской платформой MediaTek Dimensity 9600.
Xiaomi 18 Fold стал первым устройством, оснащенным разработанным компанией Xiaomi чипом Xring O3. Серия Xiaomi 18 Pro, запуск которой запланирован на конец сентября, станет первой, оснащенной процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.
Подробностей о характеристиках моделей пока что нет.
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