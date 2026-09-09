Ещё до анонса Xiaomi 18T и Xiaomi 18T Pro замечены в Сети

Выход ожидается этой весной

Мобильные телефоныXiaomi

Смартфоны Xiaomi 18T и Xiaomi 18T Pro появились в базе данных GSMA, о чем сообщает издание Mydrivers.

Xiaomi 18T Pro получит две версии с модельными номерами 27016PT45G и 27016PT45R, а стандартный Xiaomi 18T — 27022PT99G и 27022PT99I. Ожидается, что серия Xiaomi 18T будет оснащена флагманской платформой MediaTek Dimensity 9600.

Фото 1
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

Xiaomi 18 Fold стал первым устройством, оснащенным разработанным компанией Xiaomi чипом Xring O3. Серия Xiaomi 18 Pro, запуск которой запланирован на конец сентября, станет первой, оснащенной процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Подробностей о характеристиках моделей пока что нет.

Где посмотреть презентацию новых iPhone: Её впервые проведет Джон ТернусSamsung бросает вызов TSMC — 2-нм завод в Техасе начинает работу, все мощности распроданы

Комментарии

правилами