Представлен необычный 32-дюймовый экран на колесах с аккумулятором на 15 000 мА•ч — он умеет тренировать и помогать с домашкой

Главная особенность устройства — 32-дюймовый 4K-экран с покрытием AG, широким цветовым охватом DCI-P3 и алгоритмом SR, который улучшает изображение низкого разрешения до качества, близкого к 4K.

Дисплей прошел сертификацию TÜV Rheinland по низкому уровню синего света и отсутствию мерцания. Подставка позволяет поворачивать экран на ±90 градусов, регулировать высоту на 20 см и наклонять его на ±25 градусов, а встроенные бесшумные колесики дают возможность перевозить устройство между комнатами.

Источник изображения: mydrivers // Xiaodu

За автономность отвечает батарея емкостью 15 000 мА•ч, которой хватает примерно на 12 часов потокового воспроизведения видео. Внутри установлены 8-ядерный процессор для задач ИИ, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

При этом Xiaodu делает ставку не только на развлечения: устройство содержит более 1500 тренировочных курсов по 18 видам спорта, разработанных при участии специалистов Пекинского спортивного университета. Камера и алгоритмы распознавания скелета отслеживают движения пользователя и подсказывают, как исправить технику упражнений.

Не менее интересны образовательные возможности. Xiaodu умеет превращать полученные через WeChat материалы в списки домашних заданий, поддерживает ИИ-практику устной речи, интерактивную доску, онлайн-трансляцию уроков и рисование с помощью ИИ. Есть отдельный режим выполнения домашних заданий с отчетами для родителей.

Источник изображения: mydrivers // Xiaodu

Кроме того, экран поддерживает голосовое управление фильмами и сериалами, сложные команды, управление устройствами умного дома, семейным расписанием и видеозвонками.

Цена TianTian Bestie Phone Ultra Smart Screen начинается от 5549 юаней.