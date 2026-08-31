Грузовой корабль «Прогресс МС-35» заправили перед стартом к МКС

Пресс-служба РКК «Энергия» сообщила, что на техническом комплексе космодрома Байконур продолжается плановая подготовка корабля «Прогресс МС-35» к пуску к Международной космической станции (МКС). На данный момент завершена заправка грузового корабля — он был допущен к ней на прошлой неделе.

После возвращения с заправочно-нейтрализационной станции грузовой корабль был установлен на рабочее место монтажно-испытательного корпуса площадки 254 для выполнения заключительного этапа предстартовой подготовки. В ближайшее время планируется стыковка корабля с переходным отсеком и накатка головного обтекателя.

Старт ракеты «Союз» с «Прогрессом МС-35» к МКС по программе 96-й миссии снабжения станции запланирован на сентябрь текущего года.