Huawei Watch D3 с улучшенным замером давления показали до анонса

Часы получили более точный контроль давления при высокой частоте пульса и умеют анализировать показатели до и после тренировок

Компания Huawei продемонстрировала возможности новых смарт-часов Watch D3 на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) 2026, который проходит накануне глобальной презентации устройства. Живые фото новинки доступны по ссылке.

Главным нововведением стала усовершенствованная система мониторинга артериального давления. По данным Huawei, Watch D3 обеспечивает более точные измерения при повышенной частоте сердечных сокращений, в том числе позволяет контролировать давление до и после физических нагрузок.

Часы способны анализировать реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку и на основе полученных данных рекомендовать подходящую интенсивность тренировок. Кроме того, система автоматически напоминает пользователю провести измерение при резких изменениях окружающей среды, например при подъеме на большую высоту или значительном снижении температуры.

Watch D3 получил систему амбулаторного мониторинга давления третьего поколения. Устройство сертифицировано в соответствии с европейским регламентом MDR (CE MDR) для разовых измерений давления, непрерывного амбулаторного мониторинга, а также контроля показателей до и после физических нагрузок.

Еще одной функцией станет усовершенствованный режим Health Glance. Он анализирует различные показатели организма и расширяет возможности мониторинга сна и эмоционального состояния.

Huawei пока не раскрыла все характеристики Watch D3. Полноценная презентация новых часов состоится 2 сентября.