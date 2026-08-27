Грузовой корабль «Прогресс МС-35» допустили к заправке

На космодроме Байконур состоялось заседание технического руководства, где было принято решение о допуске транспортного грузового корабля «Прогресс МС-35» к заправке, сообщает РКК «Энергия». Корабль допущен к заправке баков комбинированной двигательной установки и системы дозаправки космического аппарата.

Перед транспортировкой на заправочную станцию корабль прошёл контрольное взвешивание и балансировку в монтажно-испытательном корпусе 254 Байконура. В течение ближайших дней специалисты Роскосмоса приступят к работам по заправке «Прогресса МС-35» топливными компонентами и сжатыми газами.

Ранее мы уже писали об этапах подготовки «Прогресса МС-35» к запуску: в середине августа его испытали на герметичность, на прошлой неделе была выполнена проверка солнечных батарей, а пару дней назад на Байконуре собрали «пакет» ракеты для запуска грузовика к Международной космической станции. Старт «Союза» с «Прогрессом МС-35» запланирован на сентябрь текущего года.