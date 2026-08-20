Космический корабль расправил крылья: на Байконуре проверили в работе солнечные панели «Прогресса МС-35»

Во время испытания секции фотоэлементов около 10 минут освещают мощными лампами

Наука и космос

Специалисты РКК «Энергия» продолжают предполётную подготовку грузового корабля «Прогресс МС-35». На Байконуре они провели контрольную засветку солнечных панелей, проверив эффективность преобразования света в электрическую энергию.

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Источник изображения: РКК «Энергия»

Во время испытания секции фотоэлементов около 10 минут освещают мощными лампами. В стенде используется порядка сотни источников света, имитирующих солнечное излучение.

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Источник изображения: РКК «Энергия»

На орбите солнечные батареи обеспечивают корабль дополнительной энергией для работы бортового оборудования. Обычно путь «Прогресса» до МКС занимает около двух суток, при этом положение корабля относительно Солнца постоянно меняется.

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Источник изображения: РКК «Энергия»

Чтобы солнечные лучи продолжали попадать на панели, грузовик плавно вращается вокруг своей оси со скоростью чуть более 2° в секунду.

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Источник изображения: РКК «Энергия»

Параллельно на Байконуре продолжается загрузка «Прогресса МС-35» оборудованием и грузами, которые предстоит доставить на Международную космическую станцию.

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