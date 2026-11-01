Samsung готовит флагманский смартфон с чистым экраном без вырезов — он выйдет в 2027 году

И это будет тонкая модель

Samsung вернет подэкранную фронтальную камеру в свой складной флагман — будущий Samsung Galaxy Z Fold 9. Об этом сообщил инсайдер, известный в соцсети X под ником kro_roe.

Samsung готовит флагманский смартфон с чистым экраном без вырезов — он выйдет в 2027 году
Источник изображения: Samsung

Подэкранная фронтальная камера дебютировала в Galaxy Z Fold 3, который вышел в 2021 году. Эта конструкция сохранялась вплоть до Galaxy Z Fold 6, однако в Galaxy Z Fold 7 Samsung перешла на обычный вырез для фронтальной камеры. Такое решение, предположительно, было связано с желанием улучшить качество снимков. Вышедшие в 2026 году Galaxy Z Fold 8 Ultra и широкоформатная версия Galaxy Z Fold 8 также получили камеры с вырезом в экране.

Возможное возвращение технологии может быть связано с недавним выходом iPhone Duo: Apple оснастила внутренний экран своего складного смартфона подэкранной фронтальной камерой.

Инсайдер также сообщает, что будущая складная модель получит серьёзные внутренние изменения, но её внешний вид и толщина почти не изменятся. В раскрытом состоянии толщина корпуса составит 3,9 мм, а в сложенном — 7,9 мм. Удалось ли Samsung решить проблему качества снимков с подэкранной камеры, пока неизвестно.

Инсайдер kro_roe в прошлом году точно сообщил сроки начала бета-тестирования One UI 7.

Напомним, два дня назад Samsung представила в Китае свой премиум-флагман Samsung W27.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:kro_roeGizmochina

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