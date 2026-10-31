Государство потеряло $12 миллиардов на акциях Intel из-за биржевого обвала

Котировки акций корпорации Intel пережили стремительное падение, в результате которого стоимость государственного пакета акций США сократилась на $12 миллиардов. Правительство получило эту долю в рамках реализации «Закона о чипах» (CHIPS Act), когда финансирование, выделенное на строительство заводов, было частично конвертировано в ценные бумаги для контроля над стратегическим возрождением полупроводниковой отрасли.

Теперь же рыночная капитализация компании приблизилась к многолетним минимумам.

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Кризис доверия инвесторов к Intel обострился на фоне технических проблем с внедрением передовых литографических процессов и задержек в освоении государственных субсидий. Выручка продолжает снижаться, а производственные мощности, которые Вашингтон рассматривает как основу для независимости от поставок чипов из Азии, пока не вышли на проектную мощность. Трейдеры массово сбрасывают бумаги, опасаясь, что возврат к прибыльности займёт гораздо больше времени, чем изначально прогнозировало руководство.

Падение акций создаёт политически чувствительную ситуацию для администрации, которая позиционировала вложения в Intel как символ успешной реиндустриализации. Аналитики отмечают, что, несмотря на потерю $12 миллиардов рыночной стоимости, правительство не планирует немедленно продавать пакет, рассчитывая на долгосрочный разворот компании после запуска новых фабрик. Однако финансовая подушка безопасности государства в этом проекте заметно истончилась.