Магнитные бури отменяются: учёные пересмотрели прогноз на ближайшие два дня

Магнитные бури на Земле в ближайшие два дня не ожидаются, хотя планета продолжает испытывать воздействие потока солнечной плазмы из корональной дыры. Прогноз пересмотрели специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным учёных, сегодня и завтра возможны умеренные геомагнитные возмущения, однако вероятность полноценной магнитной бури больше не указывается. Земля проходит через возмущённую область космического пространства, из-за чего растут параметры солнечного ветра.

При этом магнитное поле планеты отреагировало на воздействие слабее, чем предполагалось ранее. На минувшую ночь прогнозировали слабую магнитную бурю, но в действительности наблюдались только геомагнитные возмущения. Сейчас показатели активности постепенно снижаются.