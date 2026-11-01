Анонсирован первый последовательный гибрид белорусского производства

Компания «Автопромсервис», официальный дистрибутор Dongfeng в Республике Беларусь, анонсировала первый кроссовер белорусской сборки с последовательной гибридной силовой установкой. Опубликован первый тизер.

Что за машина под покрывалом — неизвестно, но характерным светом фар, формой корпусов зеркал и капота она напоминает Forthing T5 EVO. Эта модель продается в Белоруссии, но оснащается бензиновым турбомотором Mitsubishi 4A95TD мощностью 177 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» Getrag. Вероятно, в Белоруссии расширят моторную гамму этой модели за счет гибридной системы.

Forthing T5 EVO собирают в соседней стране на мощностях предприятия СП ЗАО «Юнисон». Цена — от 80 тыс. BYN (это примерно 2,225 млн рублей).