Xiaomi встроила батарею 9800 мАч и 5-мегапиксельную камеру прямо в дверной замок. Представлен Xiaomi Smart Doorbell 4 Pro Dual Camera Edition за $65

Он работает полгода на одной зарядке и поддерживает карты памяти объемом 256 ГБ

Xiaomi представила в Китае умный дверной звонок Smart Doorbell 4 Pro Dual Camera Edition. Новинка получила сразу две камеры: основную с разрешением 5 Мп, направленную вперёд, и дополнительную 2-мегапиксельную камеру, которая смотрит вниз и контролирует пространство у порога. Угол обзора обоих модулей превышает 150 градусов. Для съёмки в темноте используются инфракрасные светодиоды.

Xiaomi встроила батарею 9800 мАч и 5-мегапиксельную камеру прямо в дверной замок. Представлен Xiaomi Smart Doorbell 4 Pro Dual Camera Edition за $65
Источник изображения: Xiaomi через ITHome

Звонок работает от аккумулятора ёмкостью 9800 мА·ч. По результатам лабораторных испытаний Xiaomi, одного заряда хватает примерно на 172 дня, если устройство ежедневно записывает 20 десятисекундных роликов при обнаружении движения. За его фиксацию отвечают два пассивных инфракрасных датчика, охватывающих сектор в 180 градусов по горизонтали. Заявленная дальность обнаружения — до пяти метров. Чувствительность сенсоров и интервалы между записями можно настроить через приложение Mi Home.

Программная часть поддерживает распознавание людей, посылок и домашних животных с помощью ИИ. Также предусмотрена бесплатная облачная функция распознавания лиц. Пользователь может менять голос во время вызова, записывать собственные голосовые ответы и включать автоматическую подсветку при приближении человека ночью.

Для хранения видео можно установить карту microSD объёмом до 256 ГБ. Кроме того, устройство предоставляет 72 часа бесплатного циклического облачного хранения записей. Передача данных защищена шифрованием AES 128.

Smart Doorbell 4 Pro Dual Camera Edition интегрируется в экосистему Xiaomi. Поддержка системы HyperConnect позволяет выводить изображение с камер на совместимые телевизоры и умные дисплеи компании, а голосовой помощник XiaoAI позволяет проверять заряд аккумулятора и открывать видеопоток с помощью команд. Звонок крепится на двустороннюю клейкую площадку 3M или винты. Если кто-то попытается снять устройство со стены, сработает сигнализация: звонок включит сирену, начнёт запись и отправит уведомление на смартфон.

В Китае новинка стоит 500 юаней ($75), но на старте продаж действует специальная цена — 440 юаней (примерно $65).

Комфортный домXiaomiИсточники:ITHome

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