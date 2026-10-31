700 запусков за 16 лет: Falcon 9 стала одной из самых успешных ракет в истории — Илон Маск поздравил SpaceX

Ракета Falcon 9 компании SpaceX совершила более 700 запусков с момента первого полёта в 2010 году. Юбилейной стала миссия Starlink 15-16, состоявшаяся 27 октября. Уже 31 октября состоялся следующий, 701-й запуск — Starlink 15-18. Таким образом, Falcon 9 стала первой ракетой, семейство которой достигло подобного количества миссий. Илон Маск поздравил команду SpaceX с этой вехой. «Поздравляю команду SpaceX с более чем 700 полетами на ракете Falcon 9», — написал он в соцсети X.

За прошедшие годы SpaceX превратила повторное использование ракетных ускорителей из экспериментальной технологии в обычную практику. Если раньше подготовка и проведение космических запусков могли занимать месяцы и годы, теперь Falcon 9 стартует с интервалами в несколько дней. Возможность возвращать первые ступени и использовать их повторно позволила компании значительно увеличить частоту полётов и изменить экономику космических перевозок.

История Falcon 9 включает несколько важных вех: первый запуск состоялся в июне 2010 года; в декабре 2015-го ракета впервые успешно посадила первую ступень на наземную площадку, а в апреле 2016-го — на морскую платформу. В марте 2017 года SpaceX впервые повторно использовала уже летавшую орбитальную ступень. В мае 2020-го Falcon 9 вывела на орбиту астронавтов NASA в рамках миссии Crew Dragon Demo-2, впервые с 2011 года обеспечив пилотируемый запуск с территории США.